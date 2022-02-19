شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 4 إرهابيين من مليشيا الشباب بولاية "جوبالاند" جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل أربعة إرهابيين من مليشيا "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ في عملية للقوات المسلحة الصومالية، والقوات المحلية لولاية "جوبالاند" الإقليمية، الواقعة جنوبي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن القوات الخاصة الصومالية القول: إن 6 من العناصر الإرهابية تعرضت لإصابات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العملية جاءت استجابة لمطالب "الرعاة " الذين عانوا في الآونة الأخيرة من الاعتداءات الإرهابية في المناطق الريفية بجنوب البلاد.