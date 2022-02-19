شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الصحة عن تسجيل (997) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). كما تسجيل حالة وفاة واحدة – رحمه الله- إضافة إلى تسجيل 1928 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 709,420، حالة ولله الحمد.

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