مصر.. ياسمين عز تثير الجدل بدفاعها عن عروس الإسماعيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، الجدل بعد دفاعها عن عروس الإسماعيلية التي سامحت زوجها رغم قيامه بضربها وسط الشارع يوم زفافهما.



وقالت عز، التي تقدم برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر: "الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه، فهذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه".

وأضافت: "احنا لينا بالنهاية، وهما سمن على عسل، أكيد العريس عنده رصيد كبير عند عروسته، والمسامح كريم، سعادة المرأة في وجود الرجل في حياتها، ومن تقول من أول ضربة أو لمسة أو تكة طلقيه دي مش بتحبك، واللي بتقول لك كدة مش هتجيب لك عريس، فمش كل حاجة تحصل من الرجل نقول يلا طلقني".

وتابعت: "عارفين زمان الستات الطيبين كانوا بيقولوا، يا سي محمد يا سي عمر، وهي مأخوذة من (سيدي وتاج رأسي)، سيقولون نرجع لعصر الجواري لأ، من ترتدي التاج هي الملكة، فأنتِ ملكته، جربي قولي له (عايز إيه يا سيدي وتاج راسي) وشوفي هيعملك إيه، والله ما هيزعلك، دي روشته كدة ونصيحة، اسمعي اللي بيقول لك حافظي على بيتك، مش روحي اتطلقي".

واستكملت: "مين في مصر عمل الفرح ومكنش في خناقة الفرح بلا استثناء، جارتك وقريبتك وكلنا، فهي عين حسد، لازم يوم الفرح تحصل الخناقة".

واختتمت قائلة: "أنا دائما وأبدا ضد العنف الأسري وضد ضرب المرأة، لكن أتحدث عن هذه الواقعة تحديدا، مانسخنش الدنيا ونقول للعروسة اعملي وسوي، وطالما هو راضي وأنا راضي مالك بينا يا قاضي، وضرب الحبيب زي أكل الزبيب، مش أي ضرب ولكن مش من أول تكة أمحي له تاريخه ممكن تكون غلطة، ألم الدنيا وأقفل على بيتي، العروسة بنت أصول وبنت عيلة، والعريس أنا واثقة أنه بيحبها، وطالما لم يتحدثوا في التفاصيل فهي لا تهمنا".

تصريحات ياسمين عز أثارت جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض دافع عن موقفها، فيما طالبت بعض الصفحات الداعمة لحقوق المرأة ومن بينها صفحة "سيدات مصر" بالتحقيق معها، واتهمتها بالتحريض على العنف الزوجي.

ونشرت صفحة "سيدات مصر" صورة لياسمين عز على صفحتها بموقع "فيسبوك" وكتبت: "نناشد المجلس القومي للمرأة بالتحقيق مع المذيعة ياسمين عز بخصوص تصريحاتها المناصرة للعنف ضد المرأة في برنامج كلام الناس المذاع يوم الجمعة ١٨ فبراير/ شباط على قناة إم بي سي مصر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت بمقطع فيديو جرى التقاطه في محافظة الإسماعيلية، ويظهر اعتداء عريس على عروسته بالضرب في وسط الشارع.

وخلال الفيديو تظهر العروس في حالة تشبه الإغماء، بينما يحاول المتواجدون إفاقتها، فيما قام العريس بإدخالها في سيارة الزفة بعنف شديد.