الارشيف / اخبار الخليج

تحذير من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور أندريه لومونوسوف، خبير مجموعة العمل التابعة لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI)، أن فيتامين C لا يؤثر في علاج "كوفيد-19"، بل أن جرعات كبيرة منه قد تضر جدا.

 

ويشير الخبير في حديث لقناة RT، إلى أن فيتامين C يساعد فعلا ضد نزلات البرد. ولكن لم يثبت تأثيره الإيجابي في علاج "كوفيد-19" ولا يساعد على الإسراع في التعافي منه.

 

ويقول، "إن تناول أكثر من الجرعة المسموح بها من فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، من بينها اضطراب عمل الجهاز الهضمي، والحرقة، كما يسبب تناول جرعات كبيرة منه لفترة طويلة بنشوء الحصى في الكلى".

 

ويضيف، كما أن تناول فيتامين С مع الحديد يسبب تراكم هذا العنصر في الجسم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا