شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "دون سابق إنذار".. مسكّن شائع للآلام قد يزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تحدث النوبة القلبية بسبب جلطة دموية، عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم في الجسم لأنه لا ينبض بشكل فعال.



وربطت بعض الدراسات الاستهلاك المفرط لأحد مسكّنات الألم الشائعة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويتمثل هذا الدواء المرتبط بهذا الخطر العالي في الإيبوبروفين، الذي يستخدم لعلاج الآلام والأوجاع المختلفة، من آلام الظهر إلى وجع الأسنان.

ويتوفر الإيبوبروفين على شكل أقراص أو كبسولات أو سائل، وهو متاح دون وصفة طبية بأشكاله العديدة.

وينتمي الإيبوبروفين إلى نوع من العقاقير يسمى العقاقير المضادة للالتهابات، والتي تشمل أيضا نابروكسين وسولينداك وديكلوفيناك وغيرها.

وترتبط هذه العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لموقع Medline Plus.

ويحذر الموقع الصحي من أن هذا "قد يحدث دون سابق إنذار وقد يتسبب في الوفاة".

وتدعم هذا الادعاء دراسة نُشرت في مجلة British Medical Journal، والتي بحثت في أكثر من 440 ألف مشارك، ووجدت أن الإيبوبروفين يمكن أن يزيد من المخاطر بنسبة تصل إلى 97%.

وأوضح الدكتور ويليام غروسمان، مدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في UCSF، الآليات الكامنة وراء هذا الخطر، قائلا: "الإيبوبروفين، مثل أدفيل، موترين أو إيبوبروفين، يمكن أن يتسبب في تدهور ملحوظ في ارتفاع ضغط الدم الحالي أو تطور ضغط دم مرتفع جديد. ويمكن أن يتسبب أيضا في تلف الكلى (السمية الكلوية)، وتفاقم قصور القلب، وحتى النوبة القلبية أو السكتة الدماغية".

ومن بين إحدى النقاط التي أثارها الطبيب هي عامل الخطر المعروف للنوبات القلبية والسكتات الدماغية - ارتفاع ضغط الدم.

وتوضح مؤسسة "مايو كلينك" أن ارتفاع ضغط الدم يوضح تفاصيل قوة الدم طويلة المدى ضد جدران الشرايين والتي تكون عالية بما يكفي للتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

ويمكن أن تتسبب هذه القوة في تلف الشرايين من خلال جعلها أقل مرونة. وهذا يقلل بالتالي من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.

ويعد ضغط الدم مرتفعا عند 140/90 ملم زئبقي (mmHg) أو أعلى.

وأشار موقع Medline Plus إلى أن خطر النوبة القلبية قد يشمل بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون الإيبوبروفين لفترة طويلة.

وينصح الخبراء بعدم تناول المسكنات إذا عانى الشخص مؤخرا من نوبة قلبية ما لم يُطلب منه ذلك من قبل أخصائي طبي.

وأضاف الموقع الصحي: "أخبر طبيبك إذا كنت أنت أو أي شخص في عائلتك مصابا أو سبق أن أصبت بأمراض القلب أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وإذا كنت تدخن وإذا كان لديك أو سبق أن عانيت من ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بعدم تناول الإيبوبروفين لأكثر من 10 أيام إلا إذا تحدثت مع طبيبك.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية، تشمل العلامات التحذيرية لهذه الحالة الطبية الطارئة ما يلي:

- ألم صدر

- ألم في أجزاء أخرى من الجسم (الذراعان والفك والرقبة والظهر والبطن)

- الشعور بالدوار أو الدوخة

- التعرق

- ضيق في التنفس

- الغثيان أو القيء

- شعور غامر بالقلق

- السعال أو الصفير

ويمكن أن يكون ألم الصدر مثل الضغط أو الثقل أو الضيق في جميع أنحاء المنطقة. ويمكن أن ينتشر هذا حتى إلى أجزاء أخرى من الجسم.