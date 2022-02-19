شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات كويتية ضد مدعى الجنسية.. مقابلات وفحص DNA الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أمنية فى الكويت، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والادارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك للتحقيق مع جميع الأشخاص الموجودين خارج البلاد ويدعون أنهم كويتيون، وفق القبس.

وقالت المصادر، وفق الصحيفة الكويتية، «إن اللجنة ستجوب جميع الدول التي بها أشخاص يدعون أنهم كويتيون، وذلك لمقابلتهم داخل السفارات الكويتية في تلك الدول، وإجراء فحص DNA لهم، ومطابقته مع آبائهم للوصول الى النتائج النهائية التي تثبت صحة ادعاءاتهم من عدمتها.

وأضافت المصادر أن من يثبت صحة إدعائه سيتم تسهيل دخوله الى البلاد أولاً ومن ثم منحه الجنسية الكويتية وفق الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أنه بعد عدة مناقشات بين أعضاء اللجنة تبين أن خروجها الى تلك الدول ومقابلة من يدعي أنه كويتي هو الاجراء الافضل حتي يتم التأكد من صحة الادعاء من عدمه قبل تسهيل دخول الشخص المدعي الى البلاد، لأنه وفي حال عدم ثبوت صحة ادعائه سيكون متواجداً داخل موطنه، وبالتالي لا حاجة لدخوله الى البلاد.

وأشارت المصادر الى ان اللجنة ستستقبل كذلك أي مواطن يدعي أن له ابنا أو ابنة في اي دولة خارجية، وستقوم بعملها للتأكد من صحة ذلك الادعاء، ومن ثم ستستكمل جميع الاجراءات القانونية حتى منح الجنسية الكويتية لذلك الشخص اذا ثبت فعلا انه مواطن.