شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الصومال.. انتخاب 3 نواب لمقاعد نيابية بمجلس الشعب في كسمايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام صومالية، إنه تم انتخاب ثلاثة أعضاء في البرلمان الحادي عشر، أمس الجمعة في مدينة كيسمايو، عاصمة ولاية حوبالاند.

وفاز بعضوية مجلس الشعب كل من عدر حريد جبريل، و صادق عبدالله عبدى، ونصرة مهدي عرالي .

هذا وتجري عملية انتخابات اعضاء مجلس الشعب على قدم وساق في جميع الإدارات الإقليمية في البلاد.

وكان قد أعلنت لجنة الانتخابات بولاية غلمدغ الإقليمية عن إجراء انتخابات 11 مقعدا نيابيا بمجلس الشعب الفيدرالي المزمع إجراؤها في مدينة غالكعيو، ثاني دائرة انتخابية في ولاية غلمدغ الإقليمية.