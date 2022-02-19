علامات قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.. ماهي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور فلاديسلاف ميليكو ، رئيس المركز الروسي للأورام الجزيئية، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.



ووفقا للأخصائي، نادرا ما يتطور سرطان الرئة من دون أعراض. وأهم الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المرض الخبيث، هي: سعال مستمر وضعف عام، ومع مرور الوقت قد يظهر دم أو قيح في البلغم، وألم في الصدر.

ويضيف، والأعراض الأخرى التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، هي: فقدان الوزن، تورم الوجه والرقبة وصعوبة بلع الطعام وكذلك انحناء الأظافر حول أطراف الأصابع.