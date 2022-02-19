 ماذا قالت الإعلامية المصرية ياسمين عز لعروس الإسماعيلية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أيدت الإعلامية ياسمين عز ما فعلته عروس الإسماعيلية بعدما تصالحت مع زوجها.



وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها "كلام الناس" عبر mbc مصر إن الرجل بطبعه "حمش" وعلى الزوجة أن تحتوي الرجل.

وأضافت ياسمين عز أن الرجل هو هدية الله على الأرض ونعمة من الله، مشيرة إلى أن هذه العروسة بنت ناس وأصيلة واحتوت الموقف .

وتابعت مقدمة برنامج كلام الناس: "مش معقول تبوظ فرحتها وحب 13 سنة عشان موقف مش عارفين تفاصيله، مش كل حاجة تشوفها تصدقها، أكيد العريس عنده رصيد كبير خلاها تسامحه".

وأكدت أن سعادة المرأة في وجود الرجل بحياتها، مضيفة: "اللي تقولك من أول ضربة أو لمسة اطلقي ديه مش بتحبك، ولما تطلقي مش هتجبلك عريس هتقعدي في البيت".

واستطردت ياسمين عز: "المثل بيقول ضل راجل ولا ضل حيطة الأمثال ديه موجودة من أيام الطيبين، وجود الرجل في ابيت يعني الكثير".

ولفتت إلى أن السيدات قديما كانوا يقلن يا سي محمد أو يا سي عمر، وجاءت من سيدي وتاج رأسي، متابعة: "من يقول هو احنا هنرجع لزمن الجواري، هي مين اللي بتلبس التاج مش الملكة".

يذكر أن فيديو انتشر لزوج في الإسماعيلية يعتدي على زوجته بعد خروجها من الكوافير وسط الشارع، وتحول الفيديو إلى تريند على فيس بوك، قبل أن يتصالحا.