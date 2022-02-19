شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على السعودية ودافئ بالبحرين وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل و الصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف ) والمدينة المنورة.



و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج .

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:19 ، وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:27والمد الثاني عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 . حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:19 ، وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:27والمد الثاني عند الساعة 23:55 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 .

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون دافئاً خلال النهار ويكون غائماً جزئيا عند المساء. الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال المساء. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.

ليلًا

مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .