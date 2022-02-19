شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وجورجيا تبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى، أوجه العلاقات الثنائية فى العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال مؤتمرميونخ للأمن، المنعقد فى ألمانيا وفقا لوكالة الأنباء السعودية - فرص تعزيز التنسيق الثنائى بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين فى مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم فى استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.