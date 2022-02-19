إيروس تطلق خدمة الطلب المسبق على هاتف سامسونج جالكسي S22

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتوقع إيروس، متاجر بيع التجزئة الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية بدولة الإمارات، أن الطلب على مجموعة الهواتف الذكية الجديدة من سامسونج، ستشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء في العام 2022.



وأعلنت إيروس عن مجموعة من أفضل العروض والهدايا، التي تصل قيمتها إلى 1282 درهماً إماراتياً مع كل طلب مسبق على هاتف سامسونج جالكسي S22، وهذا يشمل سماعة الأذن اللاسلكية سامسونج جالاكسي بودز برو، سوار اللياقة البدنية أمازفيت باند 5، شاحن لاسلكي وسامسونج كير لمدة عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى العملاء خيار استبدال هواتفهم الذكية القديمة (أي هاتف وفي أي حالة) بهاتف سامسونج الجديد في صالات عرض مختارة من متاجر سامسونج وإيروس في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتأتي الهواتف الجديدة بأربعة ألوان، وتتميز بشاشة كبيرة الحجم وقلم بقدرات مذهلة، كما تحتوي الهواتف على العديد من الترقيات الرائعة التي توفر نطاقاً ديناميكياً عالياً للتصوير الفوتوغرافي والأداء والاتصال.

وقال محمد بدري، مدير في مجموعة إيروس: «يقدم هاتف سامسونج جالكسي S22 الجديد تجربة رائدة بما يخص الهواتف المحمولة، حيث يأتي بمجموعة متنوعة من المميزات والإمكانيات المذهلة، ونوفر في إيروس للعملاء عدة خيارات تمكنهم من شراء هاتف سامسونج الجديد، مثل العروض والهدايا مع كل طلب مسبق على الهاتف، وعروض الاستبدال، بالإضافة إلى 0% على الأقساط».

وتتراوح أسعار هواتف سامسونج جالكسي S22، وسامسونج جالكسي S22 بلس، وسامسونج جالكسي S22 الترا، التي تعمل بنظام أندرويد بين 3199 و 5499 درهماً إماراتياً. كما يمكنكم الحصول على الهاتف من خلال قسط شهري يصل إلى 133 درهماً إماراتياً بـ 0% فائدة، وذلك لحاملي بطاقات إئتمان في كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات الإسلامي. ويمكن للعملاء طلب الهواتف مسبقاً حتى نهاية فبراير 2022.