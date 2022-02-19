شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسى الليبى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى نتائج القمة الإفريقية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، فى العاصمة البلجيكية مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، نتائج القمة الإفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية - الأوروبية.

وتم خلال اللقاء الذى عقد على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية - بحسب وكالة الأنباء الليبية - تدارس آفاق التعاون المشترك الليبي - الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، كما تم مناقشة سُبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف موارد ليبيا أمنيا واقتصاديا قبل أوروبا، وأكد ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبى، كما شدد على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

يذكرأن، هنأ رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب الليبى فتحي باشاغا، الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال باشاغا في كلمة مصورة نقلتها وكالة الانباء الليبية، إن ثورة 17 فبراير كانت نتيجة طبيعة لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، والمعاناة من تدني جودة الحياة وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، دفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط.

وطالب باشاغا الليبيين، إلى الاحتكام إلى العقل وتشييد الدولة الوطنية، التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف، لجميع المواطنين بلا استثناء، وتنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية.

ودعا باشاغا في كلمته كافة الليبيين إلى الاستفادة من تجربتهم المريرة والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية.