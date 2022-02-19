شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة منظمى ندوتين ببيروت تعرضتا للبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى خطابا إلى النيابة العامة، طالباً اتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المنظمين والمتحدثين فى الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الجبيرى بالعاصمة اللبنانية بيروت وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربى بشكل عام.

وأضاف مولوى، فى خطابه، أن الندوتين لم تحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، كما أنهما تعرقلا المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربى، واستنادا الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولى.

وأرفق مولوى مع خطابه تقريرى معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.