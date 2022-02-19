عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يمنح مستخدميه العلامة الزرقاء تلقائيا.. كيف

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

في عالم منصات التواصل، من المعروف وجود علامة التوثيق الزرقاء التي تدلل على أن مالك الحساب شخصية مشهورة أو مؤثرة.



الآن ستتمتع الحسابات المدارة ذاتيا دون تدخل بشري بميزة مشابهة على منصة تويتر، بعد أن اتاح موقع التغريدات الشهير ترميز الحسابات المدارة ذاتيا عبر الذكاء الاصطناعي بعلامات تدل على لك.

ووفق موقع "ذا نكست ويب"، العلامة الترميزية الجديدة للحسابات الروبوتية على تويتر، ستحمل أيقون رأس روبوت، في إشارة لطبيعة إداراتها.

وكان قد بدأ تويتر اختبار هذه الخاصية الجديدة في سبتمبر الماضي، حتى أعلن رسميا عن اتاحتها للاستخدام العام خلال فبراير الجاري.

رغم ذلك، لم يكشف تويتر عن آلية تفعيل المستخدمين لهذا الرمز حتى الآن.

ومن المتوقع أن يمنح تويتر الافضلية فيما يخص الترميز للحسابات الروبوتية المفيدة التي لم يؤخذ عليها في السابق ملاحظات تشمل نشر معلومات مغلوطة.

سر الخطأ الفني

في الوقت نفسه، قالت شركة تويتر الجمعة الماضية، إنها أصلحت خللا برمجيا في موقعها للتدوينات القصيرة، بعد أن أدى إلى انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين.

وكتبت الشركة في تغريدة "أصلحنا خطأ فنيا كان يمنع تحميل الجداول الزمنية ونشر التغريدات. من المفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها الآن".

وفي وقت سابق، قالت تويتر على صفحة الحالة الخاصة بها إنها تواجه عددا كبيرا من المشكلات الفنية في واجهة برمجة التطبيقات.

ووفقا لروتيرز، تمثل واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها.

وكان موقع داونديتيكتور لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت قال في وقت سابق أيضا إن موقع وتطبيق تويتر تعطل عند آلاف المستخدمين الجمعة.

وقال الموقع الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يزيد عن 48 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.