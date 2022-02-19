شكرا لقرائتكم خبر عن 870 انتهاكا لوقف إطلاق النار تسجل في دونيتسك ولوهانسك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
رصدت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ 870 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في كل من دونيتسك و لوهانسك.
وسجلت البعثة 222انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك، بما في ذلك 135 انفجارا.
وكذلك سجلت البعثة 648 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، بما في ذلك 519 انفجارًا في منطقة لوهانسك.
وقد تم تقديم البيانات بناء على المعلومات الواردة من فرق المراقبة اعتبارًا من الساعة 19.30 (بتوقيت أوروبا الشرقية) وتاريخ 17 فبراير/شباط 2022.
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