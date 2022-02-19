870 انتهاكا لوقف إطلاق النار تسجل في دونيتسك ولوهانسك

وسجلت البعثة 222انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك، بما في ذلك 135 انفجارا.

وكذلك سجلت البعثة 648 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، بما في ذلك 519 انفجارًا في منطقة لوهانسك.