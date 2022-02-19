شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “إحسان” بشأن تبرعات “التنفيذ القضائي” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، أن جميع التبرعات التي تتم لمسار “التنفيذ القضائي” ضمن خدمة “تيسرت”، تذهب مباشرة إلى وزارة العدل.
وبيّنت المنصة، أن تلك التبرعات التي تذهب مباشرة لوزارة العدل لا يمكن استرداد مبالغها من قبل المنصة، بحسب عكاظ.
وكانت منصة “إحسان” أطلقت خدمة “تيسرت” ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
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