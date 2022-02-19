شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد”: حالة من عدم الإستقرار وهطول أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد، حالة من عدم الإستقرار تؤثر على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأكد الخبراء أن الحالة ينتج عنها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تبوك والجوف الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والرياض وشمال الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تعمل على تدني مدى الرؤية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة ، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة، مؤكدًا أن الحالة تبدأ من الجمعة 17 رجب وتستمر عدة أيام، وأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.