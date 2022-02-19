شكرا لقرائتكم خبر عن “تويتر” يُعلن عن ميزة جديدة تُحصّن المستخدمين من التعليقات المزعجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف القائمون على تطبيق التغريدات القصيرة “تويتر”، عن توفير ميزة جديدة للمستخدمين لحمايتهم من التعليقات المزعجة أو غير المرغوب بها.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي التطبيق في بعض البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا ونيوزلندا وأستراليا ، ستتاح لهم الميزة الجديدة، التي ستوفر لهم حماية من التعليقات غير المرغوبة.

وأضافت أن المبرمجين في “تويتر”، طوروا الخوارزميات الرقمية المتعلقة بهذه الميزة لتكون قادرة على التعرف على العبارات غير المرغوب فيها والمسيئة.

وأكدت أنه سيتم تفعيل الحظر التلقائي المؤقت لمدة سبعة أيام حسابات هؤلاء الأشخاص، ليكونوا غير قادرين على الوصول لحساب الشخص الذي تتضرر من عباراته أو رؤية تغريداته.

وأشارت إلى أن الميزة ستراعي آلية الحظر بتقييم مدى تفاعل الحسابات على “تويتر” فيما بينها.