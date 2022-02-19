شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، مع المفوضية الأوروبية لشؤون تطوير الحياة الأوروبية، ملف اللاجئين العراقيين.

وقال متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن حسين التقى مع مارجريتيس شيناز نائب رئيس المفوضية الأوروبيّة لشؤون تطوير الحياة الأوروبية، على هامش الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن الدولي المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبى فى ملف اللاجئين، إذ أشاد مارجريتيس بجهود العراق وتعاونه في هذا الملف.

وأشار إلى بحث الخطة المشتركة من قبل العراق والاتحاد الأوروبى بما يخص ملف اللاجئين، والاتفاق على استمرار المباحثات لحين التوصل لصيغة نهائية متفق عليها.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، إن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون.

وأضاف الحلبوسي - في تغريدة عبر تويتر أوردتها قناة السومرية نيوز - أنه "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون".