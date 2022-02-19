شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مُستجدّات الأوضاع في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى الجمعة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ58 المنعقدة في مدينة ميونخ الألمانية".



وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا أُطر العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم المتبادل في المنظمات الدولية".



من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أهميّة استقرار العراق ودوره الريادي في المنطقة.