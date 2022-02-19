شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. سناب شات تسمح بهذه الميزة ! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلنت شركة سناب أن مستخدمي منصة سناب شات سيكونون قادرين على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم اعتبارًا من 23 الشهر الجاري.

وأوضحت أنه سيصبح بإمكان المستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، وفق ما نشر موقع indexofnews.

وأضافت أن تغيير اسم المستخدم لن يؤثر على حسابات المستخدمين، مثل قوائم الأصدقاء، ورموز Snap، ونتائج Snap، والذكريات، وما إلى ذلك.

وبينت أنه من أجل تغيير اسم المستخدم، يمكن النقر فوق أيقونة Bitmoji في الزاوية العلوية اليسرى من الكاميرا للتوجه إلى قسم الملف الشخصي.

ومن هناك، يمكنك تحديد الإعدادات من خلال النقر على أيقونة في الزاوية العلوية اليمنى. وبمجرد النقر فوق “اسم المستخدم”، فإنك ترى زر “تغيير اسم المستخدم” مميزاً باللون الأزرق.

ويمكنك بعد ذلك إدخال اسم مستخدم جديد والضغط على “التالي” لإنهاء التغيير.