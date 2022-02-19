شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن بالأحساء يترك مهنة الطب ليعمل خبازًا .. ويكشف السبب! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر مواطن ترك مهنة الطب ليعمل خبازًا، مشيرًا إلى أنها مهنة والده الذي يعمل في هذا المجال منذ 68 عامًا.

وأوضح الشاب فيصل الربيع ابن الخباز الشهير في الأحساء عبدالرحمن الربيع، وفقًا لـ “العربية.نت”، أنه أحب هذه المهنة منذ الصغر حين كان عمره 13 عاماً.

وأضاف الربيع، أن هذه المهنة توارثها الأبناء عن الأجداد، وأن هذه الصنعة تراثية ونادرة، تجاوز عمرها أكثر من 150 عامًا، تعلمها من والده.

نظرة المجتمع

وأكد أن نظرة المجتمع كانت جميلة جداً، والثناء والمدح والتشجيع كان واضحاً من الزبائن رغم وجود معوقات، إلا أن الإصرار والتحدي والصبر كان سر نجاحه في المهنة.

وأشار الربيع، إلى أن الخبز الأحمر الحساوي هو الخبز الحبيب على قلبه، مضيفًا أنه عندما يتحدث عنه وكأنه يتحدث عن علم مليء بالفوائد الغذائية المتكاملة.

وحول مكوناته أوضح الربيع، أن الخبر الحساوي يحتوي على التمر والبر والنخالة وحبة البركة والهيل، مؤكدًا أنه يصنعه بالطريقة التقليدية القديمة عبر جذوع النخل دون استخدام وقود الغاز.