شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في انفجار لمخلفات التنظيمات الإرهابية بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة انفجار عبوة من مخلفات التنظيمات الإرهابية، في مدينة حرستا بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، قوله إن عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت، فيما كان عدد من الأطفال يلعبون بالقرب من سور مقبرة حرستا، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأوضح المصدر أنه تم إسعاف الأطفال الجرحى إلى مشفى ابن النفيس القريب، وتراوحت الإصابات بين المتوسطة والخطرة.