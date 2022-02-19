شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية تحبط تهريب 700 ألف قرص كبتاجون برا إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إحباط عملية تهريب 700 ألف قرص كبتاجون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية.

ووصف مولوي ،في تصريح له اليوم، إحباط عملية التهريب بأنه إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن عملية رصد دقيقة أدت إلى القبض على مواطن لبناني في منطقة البقاع (شرقي بيروت).

وأضاف أن نتيجة التحقيق مع المتهم تبيّن ارتباطه بالمواطن آخر مطلوب وهو شقيق أحد المحبوسين للتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاجون إلى الدول العربية.

وأشار مولوي إلى أن القوى الأمنية اللبنانية تمكنت خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات، مؤكدا الاستمرار في عمليات مكافحة تهريب المخدرات منعا لتصدير الأذى والشر إلى الأشقاء وحماية المجتمع اللبناني ومجتمعات الدول العربية.