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الشرطة الاتحادية العراقية تدمر 32 صاروخ "كاتيوشا" في سامراء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، تدمير 32 صاروخ "كاتيوشا" في سامراء.

وأوضح - بيان للشرطة الاتحادية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قوات الشرطة الاتحادية العراقية تواصل عملياتها في تطهير المؤسسات من العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة، نفذت عملية أمنية بشمال سامراء، وتم خلالها العثور على 32 صاروخ كاتيوشا و4 عبوات ناسفة نوع قمعية محلية الصنع، وتم إتلافها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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