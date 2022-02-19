شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ إلى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام 2022، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة.. وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.

وفي استطلاع جديد، أعرب 67 بالمئة من التونسيين عن ثقتهم في الرئيس قيس سعيد، حيث تصدّر لائحة الشخصيات السياسية الموثوق بها.

وتلت سعيد في المرتبة الثانية رئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ 34 بالمئة، فيما حلّت زعيمة الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثالثة بـ18 بالمئة، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي".