شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة.

وأضافت وسائل إعلام لبنانية، إن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلى اخترقت حاجز الصوت في سماء العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة.

وقبيل التحليق الاسرائيلي، أعلن "حزب الله" إطلاق طائرة مسيّرة داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة "جالت في المنطقة المستهدفة لمدّة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعيّة امتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين"، لافتاً إلى أنّه "بالرغم من كلّ محاولات العدو المتعدّدة والمتتالية لإسقاطها، عادت ‏الطائرة (حسان) من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفّذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ومن دون أن تؤثّر على حركتها كلّ إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".