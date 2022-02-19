شكرا لقرائتكم خبر عن عون: الانتخابات النيابية ستجرى فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون التأكيد على أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15 مايو المقبل، داعياً إلى عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها. وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأعرب الرئيس عون عن أمله فى أن يتم إقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في أسرع وقت ممكن فى مجلس النواب حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الإجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علماً ان مجلس النواب مدعو إلى عقد جلسة تشريعية في بداية الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى، وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم رقم 8813 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب اللبنانى يرمي إلى فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل. وفق بيان لرئاسة لبنان .

وتبلغ قيمته الاعتماد 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات، و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين. وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على فتح هذا الاعتماد لتأمين نفقات الانتخابات النيابية.

كذلك وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8814 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين نفقات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.