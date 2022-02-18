شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدني حائل ينقذ طفلاً احتجز في مرتفع جبلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكَّن أفراد الدفاع المدني بمدينة حائل، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل علق وسط أحد أجزاء جبل أجا.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ التي تكللت بالنجاح.
حيث استخدمت فرق الإنقاذ سلم سيارة الدفاع المدني الذي يصل ارتفاعه 30 مترًا، وخلال دقائق معدودة وصل إلى الطفل في منتصف الجبل وتم إنزاله دون أن يلحق به أذى.
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