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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة الرياض: رياح وأتربة تحد من مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، هبوب رياح نشطة تثير الأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة (الزلفى ـ الغاط ـ المجمعة ـ شقراء ـ مرات).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح يوم السبت في تمام الساعة الواحدة صباحا.
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