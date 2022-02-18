شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يجري تعديلا بشأن الإجازة بلائحة نظام العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ .
وقد نص القرار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” على التالي:
– إضافة فقرة برقم (4) للبند أولاً من المادة (الرابعة والعشرين) بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.
– تعديل الفقرة (4) من البند ثانياً من المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ النشر.
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