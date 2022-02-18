شكرا لقرائتكم خبر عن توفيا مُحرميّن.. وفاة مواطن وزوجته إثر حادث مروري في طريقهما لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي الأستاذ الدكتور في الجامعة الإسلامية، سليمان بن عبدالله بن صالح الرومي، وزوجته الجوهرة بنت سليمان بن حجي الشايع وهما محرمين في طريقهما لأداء العمرة إثر تعرضهما لحادث مروري.

وكتب أ.د فهد الرومي، عبر حسابه على تويتر: “توفي ابن العم الأستاذ الدكتور في الجامعة الإسلامية سليمان بن عبدالله بن صالح الرومي

‏وزوجته الجوهرة بنت سليمان بن حجي الشايع، ويصلى عليهما إن شاء الله اليوم الجمعة بعد العشاء ١٧ /٧/ ١٤٤٣ بجامع الملك عبدالعزيز بالزلفي – رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته-“.

وأضاف: “توفيا رحمهما الله تعالى محرمين على مشارف مكة المكرمة وتمت الصلاة عليهما بإحرامهما بعد صلاة الفجر في الحرم الشريف ونقلا للزلفي للصلاة علبهما من أهلهما وهما أول من يدفن بإحرامه في الزلفي نسأل الله لهما القبول والرحمة”.

وتفاعل المغردون مع خبر الوفاة بالدعوات الصالحات بالرحمة والمغفرة للفقيدين في هذه الأيام المباركة وأن يتقبلهما في الصالحين.

وكتب عبدالحكيم بن محمد الملحم عبر حسابه في “تويتر”: “لقد آلمني رحيل الدكتور سليمان الرومي وزوجته اللذين وافتهما المنيّة محرمين، وعلى قدر الأسى فإن مما يخففه حسن خاتمتهما بإذن الله تعالى واللهَ تعالى أسأله أن يتغمدهما بالرحمة والرضوان، وقد عرفته رجلًا بما تحمله الكلمة من فخامة المعنى،إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر حساب وفيات المدينة المنورة: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أ.د/سليمان عبدالله الرومي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وزوجته/ الجوهرة سليمان الشايع، إثر حادث مروري وهما في طريقهما لأداء العمرة رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته”.