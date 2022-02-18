شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة حقوقية يمنية ترصد 3419 انتهاكا بحق المدنيين فى محافظة إب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات باليمن، ارتكاب الحوثيين أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا بحق المدنيين في محافظة إب، خلال الفترة أول يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021.

وذكرت الشبكة، في تقرير، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنياً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنًا.



وأشار التقرير إلى ارتكاب 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين، مشيراً إلى أن الميلشيات اختطفت خلال نفس الفترة 482 مواطنا بينهم أطفال ونساء.



كما وثق التقرير 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الحوثيين، و532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة تفجير 12 منزلًا، لافتاً إلى قيام المليشيا بنهب عدد 65 مزرعة وإتلاف 12 مزرعة كليا، فضلا عن نهب عدد 38 مركبة ووسيلة نقل.