شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: 18 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة ‏وتدمير 13 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الحوثي.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت اليوم عن تدمير زورق مفخخ تابع للميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ.

وأكد أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكرياً يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.