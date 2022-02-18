شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: جائحة كورونا أبرزت مدى أهمية تعزيز التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس تونس قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة ببروكسيل، في مؤتمر الإعلان عن الدول الإفريقية التي تم إختيارها للإستفادة من تقنية Mrna الحديثة الخاصة بالتلقيح وهي تونس وجنوب إفريقيا وكينيا ومصر والسنغال ونيجيريا. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأشار سعيد فى كلمته إلى مبادرة تونس بالتعاون مع فرنسا في اعتماد مجلس الأمن للقرار 2532، وأشار إلى أن جائحة كوفيد 19 أبرزت مدى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشجيع على نقل التكنولوجيا.

وأعرب عن شكر تونس على هذه الثقة في قدراتها على تطوير انتاج اللقاحات، معتبرا أن هذا اليوم تاريخي في التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الصحية.

شارك فى هذا المؤتمر رؤساء الدول الإفريقية المعنية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم جييربيسوس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإختيار سيمكن تونس من الإنطلاق في مسار لتصنيع اللقاحات على المستوى الوطني، وهو يعكس التقدير الدولي لجهود تونس في المجال الصحي ويكرس الثقة في توفر الموارد البشرية والخبرات والكفاءات المُتمكنة من طُرق وأساليب التعامل مع الجائحة وبقية الطوارئ الصحية مما يجعلها مؤهلة لإستيعاب تقنية Mrna الخاصة بالتلاقيح وإعتمادها في أسرع الآجال.