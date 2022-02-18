شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 4 أشخاص فى انفجار لغم أرضى بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 4 أشخاص في انفجار بمحافظة البصرة الواقعة على بعد 550 كيلومترا جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم /الجمعة/ ـ بأن "مخلفا حربيا انفجر في مدينة الزبير بمحافظة البصرة ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل".



ولم يشر المصدر الأمني العراقي ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المنفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها منذ عام 1980.

