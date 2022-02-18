- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: موجة غبار وحالة ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة – بمشيئة الله.
وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أن الحالة المطرية تشمل مناطق؛ مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشرقية والشمالية والجوف والباحة وعسير وشمال وغرب الرياض وجنوب حائل.
وأكد أن الحالة تبدأ من اليوم الجمعة 17 رجب وتستمر عدة أيام، وأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.
وأضاف أن حالة الطقس يتخلهها موجة غبار وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال غرب العاصمة الرياض متوقع تحركها نواحي أجزاء من الشمالية الشرقية، ومتوقع أن تتوسع ليشمل أجزاء من الوسطى وشرق الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير طقس يتوقع: موجة غبار وحالة ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.