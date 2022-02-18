شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: موجة غبار وحالة ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة – بمشيئة الله.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أن الحالة المطرية تشمل مناطق؛ مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشرقية والشمالية والجوف والباحة وعسير وشمال وغرب الرياض وجنوب حائل.

وأكد أن الحالة تبدأ من اليوم الجمعة 17 رجب وتستمر عدة أيام، وأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.

وأضاف أن حالة الطقس يتخلهها موجة غبار وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية الشرقية وشمال غرب العاصمة الرياض متوقع تحركها نواحي أجزاء من الشمالية الشرقية، ومتوقع أن تتوسع ليشمل أجزاء من الوسطى وشرق الغربية.