شكرا لقرائتكم خبر عن الصمت نجاة.. خطيب المسجد الحرام: من حفظ لسانه أراح نفسه وزادت محبته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، أن الصمت نجاة، وأن من حفظ لسانه أراح نفسه وزادت محبته.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أنه من التزم الصمت نجا ومن حفظ لسانه أراح نفسه، وزادت محبته في قلوب العباد.

وأكد أن الصمت يُورث الوقار ويُصبغ على صاحبه الهيبة، وهو أمان من تحريف اللفظ وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وعبادة من غير عناء.

وأشار إلى أن الصمت عبادة من أهم العبادات وأن العبد عليه أن يتكلم بالخير فيغنم، أو يلتزم الصمت فيسلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”.