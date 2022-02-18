خطيب المسجد النبوي: التسيب في أوقات العمل فساد وقلة نزاهة ويترتب عليه تشريعات حازمة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي، أن التسيب في أوقات العمل فساد وقلة نزاهة، ويترتب عليه تشريعات حازمة.
وأوضح خلال خطبة الجمعة، أن المجتمعات والأمم تعاني من مظاهر فقد إحسان العمل المتمثل في إهمال الأعمال، والتسيب في أوقات العمل وضعف الانتاج، وتضييع الأمانة وقلة النزاهة واتساع دائرة الفساد.
وأضاف أن التشريعات الحازمة والقوانين الصارمة تُسن لذلك، ومع أهميتها نجد أن الإسلام جاء بمنهج رباني لا مثيل له وهدي نبوي لا نظير له، يُثمر العلاج الناجع والدواء الناصع، ينبثق هذه المنهج من المعنى الإيماني العميق الذي يُربي على الإحسان ويزرع الإيمان.
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