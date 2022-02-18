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العراق: مقتل 4 أشخاص في انفجار لغم أرضي بالبصرة

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القاهرة - سامية سيد - قتل 4 أشخاص في انفجار بمحافظة البصرة الواقعة على بعد 550 كيلومترا جنوبي العاصمة العراقية بغداد. 

 

وأفاد مصدر أمني ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم /الجمعة/ ـ بأن "مخلفا حربيا انفجر في مدينة الزبير بمحافظة البصرة ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل".


ولم يشر المصدر الأمني العراقي ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المنفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها منذ عام 1980.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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