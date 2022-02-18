“التحالف”: تدمير زورق مفخخ تابع لمليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم، تدمير زورق مفخخ تابع للميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ. وأكدت أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكرياً يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.

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