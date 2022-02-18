شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس: سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كيلوا متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كيلوا متر في ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كيلوا متر في ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.