شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض مستمر.. “الصحة”‬: تسجيل 1376 إصابة جديدة و933 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في انخفاض كبير عن يوم أمس، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 2596 حالة تعافٍ جديدة و 3 حالات وفاة جديدة.

وأكدت أن عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة بسبب الفيروس، انخفض إلى 933 حالة حرجة.

وطالبت الصحة من الجميع، ضرورة الاهتمام بلبس الكمامة، ومسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية، إلى جانب نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وشددت على التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أوعند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين، إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

* منحنى إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال سبعة أيام:

السبت 1726

الأحد 2136

الإثنين 2227

الثلاثاء 1982

الأربعاء 1793

الخميس 1569

اليوم الجمعة 1376