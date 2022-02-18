شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واستراليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة خارجية استراليا ماريز باين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، عمق علاقات الصداقة والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.