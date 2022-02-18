شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واستراليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة خارجية استراليا ماريز باين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.