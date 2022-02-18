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الإمارات واستراليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة خارجية استراليا ماريز باين، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، عمق علاقات الصداقة والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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