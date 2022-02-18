شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن شروط الحصول على منحة العاطلين عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022". وقد وقع رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة، والتزامات المستفيدين منها.

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تفاصيل المنحة الشهرية للعاطلين عن العمل، التي أقرها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، كأول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة، وتقدر المنحة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية.

وينص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر على الشروط الواجب توفرها فى طالب المنحة وهى كالتالى:

الجنسية الجزائرية.

الإقامة في الجزائر.

السن ما بين 19 و 40 عاما.

أن يكون مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، منذ ما لايقل عن 6 أشهر.

ألا يكون له دخل أيا تكن طبيعته.

أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني.

ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.

وتقول الحكومة الجزائرية إن المنحة تقدم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويستفيد منها أيضا المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا دخل لهم، ضمن الشروط السابقة، باستثناء شرط التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل منذ فترة لا تقل عن 0 أشهر.

وعلى المستفيدين من المنحة الحكومية عدد من الالتزامات، وهي:

التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله.

الاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

عدم رفض عرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته.

عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.

6 حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة:

وحددت الحكومة الجزائرية 6 حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة كالآتي:

تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،

بطلب من المستفيد.

رفض المستفيد لعرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته.

رفض المستفيد تكوينا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،

استفادة المعني أو زوجه من دخل أيّا تكن طبيعته،

وفاة المستفيد.

ويترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق للاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصّلة دون وجه حق، بموجب ما ينصّ عليه المرسوم.

يذكر أن معدل البطالة في الجزائر حوالى 15%، والحد الأدنى للأجور يصل 20 ألف دينار (125 يورو) وهذه المنحة توازي أكثر من نصفه.