شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: انحسار الموجة الرابعة من كورونا في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، انحسار الموجة الرابعة من جائحة كورونا في العراق، مع استمرار احتمالية ظهور متحورات وموجات جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "نعتقد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، وخطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفيروس لا يزال قائماً، وعلى المواطن ألا يقلل من التزاماته الوقائية".



ودعا، العراقيين إلى ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لأهميتها ولما تحققه من حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.



وشهد الموقف الوبائي خلال الأيام الماضية تراجعاً في معدل الإصابات اليومية، قابله ارتفاع ملحوظ في معدل الشفاء للمصابين بفيروس كورونا.