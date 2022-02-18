شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج... غائم بالمملكة وصحوا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس بارد وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 56:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:55.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 42:10 والمد الثاني عند الساعة 23:30 والجزر الاول عند الساعة 59:16 والجزر الثاني عند الساعة 40:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 14 90 40 دبي 26 15 90 40 الشارقة 26 15 85 40 عجمان 26 18 80 35 أم القيوين 26 14 80 35 رأس الخيمة 27 13 85 35 الفجيرة 25 18 70 25 العين 27 16 85 25 ليوا 28 12 80 20 الرويس 25 12 80 40 السلع 24 14 80 40 دلما 23 15 85 30 طنب الكبرى 25 18 85 35 طنب الصغرى 25 18 85 35 أبو موسى 25 18 80 35.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب أحيانا وباردا نسبياً هذه الليلة.

الرياح: شمالية بوجه عام من 3 إلى 8 عقدة وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحيانا خلال النهار ثم تتحول الى متقلبة الاتجاه خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.