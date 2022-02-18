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الصحة التونسية: تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لكورونا خلال يوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 2698 شخصا باللقاح المضاد لفيروس المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و296 ألفا و725 شخصا، حيث جرى تطعيم 4 ملايين و640 ألفا و120 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و656 ألفا و605 أشخاص بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة - منذ مارس الماضي - بلغ 12 مليونا و904 آلاف و394 جرعة، داعية التونسيين التسجيل بالمنصة الصحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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