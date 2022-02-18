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مقاتلات سعودية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سعودية بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية في الأجواء فوق البحر الأحمر.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (إف-15 إس أي) و(إف-15 سي) و(إف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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