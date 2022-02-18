شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات سعودية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سعودية بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية في الأجواء فوق البحر الأحمر.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (إف-15 إس أي) و(إف-15 سي) و(إف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر".